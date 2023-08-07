Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


07 Ağustos 2023 15:39
DSİ İşçi maaşları

Merhabalar ,konuyu umarım yanlış yere açmamışımdır. dsi de çalışan işçilerin maaşları ne kadar bilen varsa bu engelli kardeşinize yardımcı olabilir mi yan ve sosyal haklar vb. konularda

İlginize teşekkür ederim

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