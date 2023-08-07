Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


07 Ağustos 2023 15:44
Kkö nakilde müezzinlik hizmet sayılmıyor
Değerli hocalarım Kkö olanlar tayin isterken müezzinliğe puan verilmiyor Bu konuda öncesi sonrası bilgisi olan var mı

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