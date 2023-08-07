Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 16:31
Hizmet birlestirme
Merhabalar 9 aylık memurum, 5 sene özel sektör calismisligim var işçi olarak. Hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım her hangi bi artışı olur mu bana. Şimdiden tesekkurler

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