Hizmet birlestirme

Merhabalar 9 aylık memurum, 5 sene özel sektör calismisligim var işçi olarak. Hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım her hangi bi artışı olur mu bana. Şimdiden tesekkurler

Merhabalar 9 aylık memurum, 5 sene özel sektör calismisligim var işçi olarak. Hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım her hangi bi artışı olur mu bana. Şimdiden tesekkurler