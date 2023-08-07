Yine Yolda Bırakılacağız

Toplu sözleşmeyi neden bu kadar ümitle bekliyorsunuz anlamıyorum. Her duyum yazana inanıyor her rakam verene bir de maaş hesabı yapıyorsunuz hem de ortada kesin hiç birşey yokken.

Yalnız ben size şunu söyleyebilirim. Hiçte ümitli olmayın! Sonuçta girdiği her sözleşmeddn çok cüzi başarılar elde edebilmiş bir sendika tarafından temsil edileceksiniz.

Tahminimce sonuçlar hepimizi üzecek ama en az 3 5 ay boyunca bu kısıtlı başarının pohpohlanmasını izleyeceğiz. Velhasıl arkadaşlar, devir kötü pek birşey beklemeyin.

*Kira yardımı

*İkramiye

*Yol

*Yemek

gibi hiç bir başat hakkı bu sendikayla alamayız. Ne öyle bir dertleri var ne de öyle çapları var.

Ben size olacağı söyleyeyim. Bence alınacak zam enflasyon altında kalacağı için

2024 için enflasyon farkı+ enflasyon farkı

2025 için enflasyon farkı+enflasyon farkı olacaktır.

Belki şanslıysanız Bluetooth Hoparlör koparabilirsiniz. Sonuçta üye aidatlarıyla aylık 60 70 milyon lira geliri olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bir zahmet masa takvimini çok görmesinler