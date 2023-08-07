Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 17:07
Eşi emekli olanlar eş durumu

Eşim emekli oldu başvuru ekranında görev yeri ünvanı oralara neler yazmam gerekiyor tam anlayamadım


kamush
Aday Memur
07 Ağustos 2023 17:12

Eşi emekli olup tayin isteyecek arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim.

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