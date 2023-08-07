Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 17:20
Saglik ozru tayini

Merhaba , saglik ozru tayini istedim bakanlik olumlu donus yapti. Benim sorum su henuz 6 aylik sozlesmeli zabit katibiyim sizce bakanlik gecici gorevlendirme mi verir yoksa nakil imkani var mi ?

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