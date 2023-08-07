2023 yılında atanan öğretmenlerin uğradığı adaletsizlik

Bildiğiniz üzere 16 Haziran 2023 öncesi göreve başlayan arkadaşlar zorunlu hizmetten muaf ve kadrolular. 2023 Mayıs ayında ataması belli olmuş ve 1 Eylül'de göreve başlayacak öğretmenlerin aşağıda örneklerle açıklamaya çalışacağım durumlarda adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum.

İlk örnek olarak;

2022 de 1. hizmet bölgesi 4. hizmet alanına atanmış bir öğretmen ilk sene 14 ve devam eden 5 yılda 21er puan alarak 6. yılın sonunda 119 puan topluyor. Normal şartlarda 70 puan toplamış ve zorunlu hizmeti bitmemiş olacaktı.

2023 de 2. hizmet bölgesi 5. hizmet alanına atanmış bir öğretmen 5 yılda 100 puan topluyor.

2023 te atanan bu arkadaş çok iyi bir puanla belki istediği şehirde kadro açılmadığı için belki de daha fazla hizmet puanı toplayıp sonrasında daha iyi bir okula tayin istemek nedeniyle 2 nin 5inde çalışmayı göze almış.

İkinci örnek de aynı hizmet bölgesinde çalışan aralarında sadece 1 yıl fark bulunan iki öğretmeni değerlendirdim.

2. hizmet bölgesi 5. hizmet alanında çalışan 2022de atanmış bir öğretmen 5 yılda 20+4*30 dan toplamda 140 hizmet puanı alıyor. Diğer taraftan aynı okulda aynı işi yapan meslektaşı 5 yılda sadece 100 puan topluyor.

Bu durumun 2023te atanan öğretmen arkadaşlar için ciddi bir adaletsizlik yarattığı kanaatindeyim.

2023 ataması ile göreve başlayacak arkadaşların aynı fırsattan yararlandırılması durumunda ise daha sonraki yıllarda ataması yapılan meslektaşlarımıza adaletsizlik yaratacaktır.

Çözüm önerim ise şu...

Zorunlu hizmetten muaf olsalar bile bulundukları hizmet bölge ve alanının süresi dolmadan önce arttırımlı hizmet puanı kimseye verilmemeli.

Sizlerin bu konuda fikirlerini merak ediyorum.