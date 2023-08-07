Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 17:24
Bulunduğum Yerde Eşimin Normu Yok

Merhaba.

Eşim bu yıl üçüncü yılını doldurdu ve mazeret tayini için başvuruda bulundu. Kendisi meslek öğretmeni ve branşı adalet. İkamet ettiğim ilde yalnızca 2 okulda adalet bölümü var ve bunlarda da kadrolar dolu.

Evimiz, kurulu düzenimiz ikamet ettiğim ilde. Dolayısıyla ben gidemiyorum. Bu durumda nasıl bir çözüm bulunuyor? Daha evvel yaşayan varsa yardımcı olursa sevinirim. İl emri tek çare mi? Zira onda büyük bir belirsizlik mevcut.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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