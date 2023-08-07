Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 17:29
İl/İlçe Emri Her Yaz Dönemi Kesin mi?

merhaba arkadaşlar, Konya'da atanmak için şubatta eş durumu yaptım ancak merkezdeki ilçelerde il mem kadrosu olmadığı için atamam gerçekleşmemişti. Ancak bu dönemde benzer bir durum ortaya çıkarsa herkes il/ilçe emrine verilirsin rahat ol diyor ancak bununla ilgili hiçbir resmi açıklama göremedim. Bu durumun olmama ihtimali de söz konusu mudur?

Bir de konya için konuşursak normal il dışı atamalarında merkezde hiçbir il mem kadrosu yoktu. Özür atamalarında da benzer şekilde il meme kadrosu olmayacağı anlamına gelir mi? yoksa okullar eş durumu için ayrı 3 yılı dolduran isteğe bağlı il dışı atama için ayrı kontenjanları mı bildiriyorlar?


Mentore
Aday Memur
07 Ağustos 2023 17:31

Kesin diye bir şey yok maalesef. Keyfî bir uygulama olarak yapılıyor senelerdir. Bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmazsa şaşırmayacağım. Zira Yusuf TEKİN, müsteşarlığı dönemide bu uygulamanın devlet bütçesine zarar verdiğini ve karşı olduğunu belirtmişti.


realistyorumcu
Aday Memur
07 Ağustos 2023 18:42
İl ilçe emri kefyi bir durum. Ona bel bağlamayın.
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