İl/İlçe Emri Her Yaz Dönemi Kesin mi?

merhaba arkadaşlar, Konya'da atanmak için şubatta eş durumu yaptım ancak merkezdeki ilçelerde il mem kadrosu olmadığı için atamam gerçekleşmemişti. Ancak bu dönemde benzer bir durum ortaya çıkarsa herkes il/ilçe emrine verilirsin rahat ol diyor ancak bununla ilgili hiçbir resmi açıklama göremedim. Bu durumun olmama ihtimali de söz konusu mudur?

Bir de konya için konuşursak normal il dışı atamalarında merkezde hiçbir il mem kadrosu yoktu. Özür atamalarında da benzer şekilde il meme kadrosu olmayacağı anlamına gelir mi? yoksa okullar eş durumu için ayrı 3 yılı dolduran isteğe bağlı il dışı atama için ayrı kontenjanları mı bildiriyorlar?