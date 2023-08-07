Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


07 Ağustos 2023 17:34
Panikatak ve Nefes Daralması
Panikatak ve Nefes darlığı oluşması için ne tavsiyede bulunursunuz? Göğüs Kalb Dahiliye gittim psikiyatri ye görün dedi. Hap bağımlısı olmak istemiyorum

graindor83
07 Ağustos 2023 17:35
Kurtulmak için ne tavsiyede bulunursunuz
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Panikatak ve Nefes Daralması

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