Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ağustos 2023 18:30
Acilll! BEDELLİ ÜZERİNE
Arkadaşlar sınıflandırmam belli oldu ve sevk tarihim 10 Ağustos. Bedelli askerlik hizmetine başvurmak istiyorum. Bazı şubeler başvuru yapınca sevk tarihine kadar ücreti ödemen gerekiyor dediler, bazıları ise 2 ay hakkımın olduğunu belirttiler. Konu ile alakalı bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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