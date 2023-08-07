Acilll! BEDELLİ ÜZERİNE

Arkadaşlar sınıflandırmam belli oldu ve sevk tarihim 10 Ağustos. Bedelli askerlik hizmetine başvurmak istiyorum. Bazı şubeler başvuru yapınca sevk tarihine kadar ücreti ödemen gerekiyor dediler, bazıları ise 2 ay hakkımın olduğunu belirttiler. Konu ile alakalı bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

Arkadaşlar sınıflandırmam belli oldu ve sevk tarihim 10 Ağustos. Bedelli askerlik hizmetine başvurmak istiyorum. Bazı şubeler başvuru yapınca sevk tarihine kadar ücreti ödemen gerekiyor dediler, bazıları ise 2 ay hakkımın olduğunu belirttiler. Konu ile alakalı bilgisi olan yardımcı olabilir mi?