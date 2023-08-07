Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Ağustos 2023 18:30
Bedelli hakkında

Arkadaşlar sınıflandırmam belli oldu ve sevk tarihim 10 Ağustos. Bedelli askerlik hizmetine başvurmak istiyorum. Bazı şubeler başvuru yapınca sevk tarihine kadar ücreti ödemen gerekiyor dediler, bazıları ise 2 ay hakkımın olduğunu belirttiler. Konu ile alakalı bilgisi olan yardımcı olabilir mi?


baha3454
Şef
07 Ağustos 2023 19:52
Askerlik şubesi mi burası
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