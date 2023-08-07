Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 18:43
Suriye görev
Özel.harekatci değilim.ama Suriye'ye göreve gitme durumu.oluyor mu kadroda kilere .. maddiyat için değil gitmek istediğim.icin

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