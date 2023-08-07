KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 18:58
Üçüncü merkezi atama öncesi mühendis alacak kurumlar

Üçüncü merkezi atama öncesi alım yapmasını beklediğiniz kurumlar nelerdir duyumu olan var mı özellikle inşaat ve makine mühendislikleri için soruyorum. Herkese iyi atamalar dilerim.

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