Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 19:09
Sohbethane

Evet dostlar herkese merhabalar .Görüşmeyeli nasılsınız bakalım ? Beni soracak olursanız çok şükür keyfim yerinde.Genel durumlar nasıl umarım herkes iyidir

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Sözlük

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