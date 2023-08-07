Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 19:10
Mahalli İdareler Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği sınavı

Arkadaşlar selamlar ösym tarafından yapılacak sınav hakkında detaylar açıklandı 8 Ekim de sınav olacak ve konuların soru dağılımı nasıl olacak bilen varmı ve burada bilgi paylaşımı yapalım

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