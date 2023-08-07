Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


07 Ağustos 2023 19:54
Tpao
Arkadaşlar bu alım kadrolu mu oluyor

uzak.yol
Aday Memur
07 Ağustos 2023 20:01
++
Toplam 1 mesaj

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Bakanlık kura ile işçi alımı Tpao Kurum Dışı Kamu İşçisi statüsünde alım.İşçilerin memurların işini yapmasını engellemek isteyenler yazıyı okusun.Memurluk mu ,kamu işçisi olmak mı ?

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