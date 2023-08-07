Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 19:56
Emekli memura atılan kazık
Maalesef 3600 ek gösterge vaadi 4 yıl sonunda gerçekleşti, ancak memurların emeklilikte işine yarayacak olan bu düzenleme emekli maaşlarında yaklaşık 2500 tl bir artış yapıyordu, fakat temmuz 2023 maaş artışlarında memura verilen seyyanen 8077 tl emekliye verilmeyerek bir bakıma 3600 düzenlemesi ile memurun cebine girecek olan 2500 tl 8077 tl olarak geri alındı

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