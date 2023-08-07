Sulh hukuk mahkemesinde çalışan katip var mı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGeçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...Zabıt katipliğinden ikm geçiş mümkün mü?Mübaşirlikten Teknik Öğretmenliğe Geçişi.k.m hizmetçilik yapar mı?Geçici görevlendirme yollukları neden yatırılmıyor(Depremden gelenler)Adliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)Adalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Deprem bölgesine harcırahKurumlar arası geçiş
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.