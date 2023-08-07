Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 20:04
Mazeret izni ve yıllık izin

Ben sözleşmeli personel olarak şubat ayında başladım şuan yıllık izin yok 1 yılı doldurduğunda olacak peki 10 günlük mazeret iznim şubat ayına kadar geçerli mi yani o sene hem mazeret hem de yıllık izin kullanabilir miyim yoksa mazeret iznimi aralık sonuna kadar mı kullanmak gerekir

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