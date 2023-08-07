Aöf başvuru kayıt sildirme

Anadolu AÖF sistemi üzerinde yarım kalan başvurularım var, silme seçeneği yok. Bunları sadece büroda mı sildirebiliyoruz? Yarım kalan başvurular yüzünden yeni bir bölüme kayıt yaptıramıyorum. Anadolu AÖF diğer üniversitelere göre daha iyi gibi geliyor ama ATA AÖF ya da AUZEF nasıldır, hangisi tercih edilebilir?

Anadolu AÖF sistemi üzerinde yarım kalan başvurularım var, silme seçeneği yok. Bunları sadece büroda mı sildirebiliyoruz? Yarım kalan başvurular yüzünden yeni bir bölüme kayıt yaptıramıyorum. Anadolu AÖF diğer üniversitelere göre daha iyi gibi geliyor ama ATA AÖF ya da AUZEF nasıldır, hangisi tercih edilebilir?