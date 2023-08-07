KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 20:28
Aöf başvuru kayıt sildirme
Anadolu AÖF sistemi üzerinde yarım kalan başvurularım var, silme seçeneği yok. Bunları sadece büroda mı sildirebiliyoruz? Yarım kalan başvurular yüzünden yeni bir bölüme kayıt yaptıramıyorum. Anadolu AÖF diğer üniversitelere göre daha iyi gibi geliyor ama ATA AÖF ya da AUZEF nasıldır, hangisi tercih edilebilir?

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