Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 20:29
Ekys puanı hk
Ekys ön başvuru sonrası mülakata girmeden vazgeçersem puanımın 3 yıl geçerliliği sona erer mı?

ahm@
Memur
07 Ağustos 2023 20:50

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ

SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

madde 18

...

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.


tonya61
Aday Memur
07 Ağustos 2023 22:04
Hayır ermez,puanı mullanmamış oluyorsunuz.Atamanız olursa puanınız yanıyor.
Toplam 2 mesaj

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