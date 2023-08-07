Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Ağustos 2023 21:16
Yeşil pasaportu 10 yıla uzatma
Merhaba yeşil pasaportunu 5 yıl dolmasına 6 ay kalıp 10 yıla uzatan varmı çabuk yapılıyormu

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