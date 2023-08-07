1 aydır tatildeyim, hiçbir şey anlamadım demiştim, bizim ingilizceci öyle bir şey söyledi ki..

Bizim okuldaki ingilizceciyi aradım. Tatil nasıl gidiyor, nerelerdesin, nereleri gezdin falan konuştuk biraz. Sonra dedim ki,

"Ben sanki hiç dinlenmemişim, hiçbir yer gezmemişim, tatil boşa geçmiş ve hiçbir şey yapmamışım gibi bir duygu var içimde. Geriye kalan 1 ay da sanki çok hızlı geçiverecekmiş gibi geliyor. Daha çok yer gezmek, farklı yemekleri tatmak, biraz daha dinlenmek istiyorum, içimde böyle bir çaba, acelecilik ve yetersizlik hissi var. Sanki ne yapsam da az gelecekmiş gibi bir duygu.."

Bizimkinden gezilecek yerler, ilginç mekanlar ve farklı lezzet önerileri beklerken, hiç ummadığım bir cevap geldi. Çapkının teki kendisi.. Bekar, altında araba var, babadan kalma serveti yiyerek yaşıyor. Görseniz öğretmen demezsiniz, Güldür Güldür'deki Mesut gibi biri.. İşte böyle bir hocadan çok çarpıcı bir cevap aldım. Dört gündür bu adamın söylediği şeyleri düşünüyorum. Az önce yine bunu düşünürken dalmışım, şehir içinde kırmızı ışıklarda geçtim. Şehir içi olduğu için trafik yavaştı ve yaya falan da yoktu. Araçlar kornoya basınca kendime geldim. Cezayı yedikten sonra biraz daha bu konuyu düşünürüm artık!..

Ne dedi o ingilizceci, biliyor musunuz, hemen aklımda kaldığı kadarıyla aşağıya yazacağım. Ama lütfen okuduktan sonra bana bir çözüm söyleyin . Nasıl bir düşünce içinde olursam ve hayatı nasıl yaşarsam; tatili, gezmeyi, eğlenmeyi nasıl planlarsam hayatı boşa yaşamamış gibi hissederim? Veya en azından, şu tatil bitiyor, ben hiçbir şey yapamadım, dinlenemedim duygusundan nasıl kurtulacağımı söyleyin.

"Nazeng Hocam, yaşınız ilerlediğinde, emekliliğe veya ölüme doğru yaklaştığınızda da böyle şeyler hissedeceksiniz. Sanki hiç yaşamamış ve dünyada hiç vakit geçirmemiş gibi bir duygu. Hiç gezmemiş, eğlenmemiş, farklı lezzetler tatmamış gibi, yaptıklarınızdan hiçbi şey anlamayacak ve ümit ettiğiniz çoğu şeyin gerçekleşmediğini düşüneceksiniz. Söyler misiniz, okul biter bitmez gittiğiniz bir haftalık Çeşme tatilinden şu anda içinizde hangi duygular kaldı? Kredi kartı taksitlerinden başka? Yedikleriniz, içtikleriniz, denizin suyu ve kumu, hepsi orada kaldı. Sizde ne kaldı?"