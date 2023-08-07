Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 21:39
Eş durumu evrakları acil..
Arkadaşlar ben ve eşim öğretmeniz.. Sistemden ilk başvuruyu yaptık ama okul müdürü dilekçe ve görev yeri belgesi istiyor. Benim bildiğim ikisi de öğretmen olsa herhangi bir evrak istenmez. Ki zaten sistemde eşin okulunu falan her şeyi yazıyor. Ve dilekçe dediği nasış Bi dilekçe olmalı acaba

melcea
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 21:44

Kimse anlayamaz cunku oyle bir sey yok. Kilavuz net.


coshuva
Genel Müdür
07 Ağustos 2023 21:45
Acele etmeyin müdürünüz en kısa zamanda öğretmen olan eşlerden evrak istenmeyeceğini öğrenecektir.

SERZAN21
Aday Memur
07 Ağustos 2023 21:58
Eşim şuan Van'da SGK da memur, kpss 2022 ile Diyarbakır karayollarına ataması yapıldı ama halen arşiv ve güvenlik soruşturması tamamlanmadı ben Diyarbakır'a eş durumu tayini istiyorum . Okul müdürü benden eşimin atama kararnamesini istedi karayolları ise eşime arşiv araştırması gelmeden yazı veremeyiz diyor .. nasıl bir yol izleyebiliriz?
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