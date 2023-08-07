Eş durumu evrakları acil..

Arkadaşlar ben ve eşim öğretmeniz.. Sistemden ilk başvuruyu yaptık ama okul müdürü dilekçe ve görev yeri belgesi istiyor. Benim bildiğim ikisi de öğretmen olsa herhangi bir evrak istenmez. Ki zaten sistemde eşin okulunu falan her şeyi yazıyor. Ve dilekçe dediği nasış Bi dilekçe olmalı acaba

Arkadaşlar ben ve eşim öğretmeniz.. Sistemden ilk başvuruyu yaptık ama okul müdürü dilekçe ve görev yeri belgesi istiyor. Benim bildiğim ikisi de öğretmen olsa herhangi bir evrak istenmez. Ki zaten sistemde eşin okulunu falan her şeyi yazıyor. Ve dilekçe dediği nasış Bi dilekçe olmalı acaba