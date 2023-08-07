Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 21:50
Hangimiz norm fazlası oluruz

Hocalarım son 45.000 atama da ordu merkeze atandım aynı bölümden benim hariç 3 hoca daha son atamada atandı ve bölümümüzde kadrolu hoca da yok, müdür bu sene 1 kişi norm fazlası olursunuz dedi , sözleşmeli de norm fazlası nasıl belirleniyor, son başlayan mı fazla olur kpss puanı düşük olan mı, hepimiz ilk atamayız şimdiden teşekkürler


şanlı0788
Şef
07 Ağustos 2023 21:55
Son başlayan norm fazlası olur hocam.

ahm@
Memur
07 Ağustos 2023 22:05

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

madde 53

(3) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

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