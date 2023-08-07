KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 22:05
Yeşil russel

Yeşil russel hat bakım memuru alımı ne zaman olacak bu konu hakkında tek bilgi verebilcek kişi sensin. tek umudum bu alım o yüzden ısrar ediyorum.lutfen cevap verirmisin?


yeşilrussel
Aday Memur
07 Ağustos 2023 22:36

Bilmiyorum zamanini yil bitmeden alirlar herhalde isci alimi varmis senin bolum yok


Demiryolcu33
Aday Memur
07 Ağustos 2023 22:41

Çok sağol


godfatherrr
07 Ağustos 2023 22:58

Öğrenme şansın varmı

yeşilrussel, Dün

Bilmiyorum zamanini yil bitmeden alirlar herhalde isci alimi varmis senin bolum yok

Toplam 3 mesaj

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