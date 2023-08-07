KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 22:05
Yeşilrussel

Yeşil russel hat bakım memuru alımı ne zaman olacak bu konu hakkında tek bilgi verebilcek kişi sensin. tek umudum bu alım o yüzden ısrar ediyorum.lutfen cevap verirmisin?

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Bahçelievler Belediye Başkanlığı İİBF'den Alım YapıyorTüm KPSS oturumlarının tarihi değişmeli!..2022/2 DHMİ atananlar göreve başlama süreci ne kadar sürdüEti madene atananlarDSİ yedeklerİşçi Statüsündeki MühendisKPSS 2024, yaş 40, işsiz mühendisHatay mı ? Tekirdağ mı ?Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.

Sözlük

tavsiye filmler 2 ötekinin ötekisi 1 tarhana 2 kilo takıntısı 1 istanbul 1 ölüm 1 bamya 2 yoğun bakımda çalışan hemşirelere 7 gün 5yıldız otellerde bedava 1 bağımlılık 2 tek cümlede yalnızlık 1

Son Haberler

Nişana davet edilmeyen kardeş, babası ve kardeşini tabancayla yaraladıBursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldüErkin Koray 82 yaşında hayatını kaybettiTMO silosundaki patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldıİstanbul'da dilendirilen bazı çocuklar muhafaza altına alındı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.