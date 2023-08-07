Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Ağustos 2023 22:14
Memur adayın KİT?e atanması.
Herkese merhaba. Ben şu an belediyede 657'ye tabii aday memur statüsünde çalışıyorum. KPSS 'den DHMİ'ye atandım. Dhmi'de çalışmak istiyorum. Aday memurluk sürece engel midir?

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