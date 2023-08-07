Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 22:15
YHS KESİN KALKAR Mİ

Beyler bayanlar yhs kesin kalkar mı kalkarsa 4b destek personeline ne olacak haydi bi yazın aydınlatın

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