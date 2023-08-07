Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Ağustos 2023 22:22
2024 ocak zammı %50

Ocak ayında enflasyon farkı toplu sözleşme zammı ve refah payı en az yüzde 50 gelecektir. Çünkü merkez bankasının 2024 enflasyon tahmini yüzde 33. Hükümet zam tekliflerini merkez bankası beklentilerine göre yapıyor. Bu da 2024 için 20+15 demektir. Enflasyon farkı da 25 puan rahat çıkar. Refah payı 5 puan verilse zam yüzde 50 oluyor.


kyros
Kapalı
07 Ağustos 2023 22:57

iyi olur, Ocak'taki son maaş zammı, sonrasında sadece vergiye harca zam olacak.


gellpcpcpc
Daire Başkanı
07 Ağustos 2023 23:03

Peki bunun için neden ayrı başlık açtın. Zaten bununla ilgili başlık var. Her tahmini olan başlık açarsa ne olur?


cinnia
07 Ağustos 2023 23:10

Temmuz_Aralık 2023 enflasyon farkı %20'den aşağı olmayacak. %20 cepte olduğunu biliyoruz. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmede Ocak/2024 için %15 öngörülüyor. Yani 2024/Ocak ayında en az %35 zam alacağız..


dostmeclisi
Aday Memur
07 Ağustos 2023 23:12

Ekonominin motor gücü memurlardır. Onların da alım gücü düşerse ekonomide domino etkisi yapar. Ticaret durur, büyük büyük firmalar daralmaya gider, esnaf iş yapamaz böyle uzar gider...


kozmiktarihci
Şef
07 Ağustos 2023 23:37

En az % 25 Enflasyon Farkı ... En az da % 25 ocak zammı refah payi vb kümülatif toplamda % 56.5 zam olacaktır. Gerisini çıkar telefonunu diyen emekli amca düşünsün...

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