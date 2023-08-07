Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 22:25
Kit(Kapsamdışı) Eş Durumu

Ben bir kit durumunda kapsamdışı personel olarak çalışmaktayım. Eşim kadrolu öğretmen olarak tercih yapacak fakat mebbis üzerinden tercih ekranında ürekli ekran hata veriyor. Eş durumu sekmesine ne girmemiz gerekiyor? Şimdiden teşekkür ederim.

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