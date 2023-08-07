Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Ağustos 2023 22:28
İlk Defa Yönetici Atama Ek-1

Halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi, öğretmenevinde yapılan görevlerden her yıl için 2 puan verilmektedir.Bu görevler içinde son 4 yıl içerisinde olma şartı var mı?Yoksa çok önceden bu kurumlarda yapılan görevler için puan alınabilir mi?(Bizim ilçe MEM son 4yıl içinde olmalı diyor)


fuzuli-i sani
Şef
07 Ağustos 2023 22:37

Son 4 yıl geçerli


tonya61
Aday Memur
07 Ağustos 2023 22:52
Peki görevlendirme çalıştığımız idarecilikten de puan geliyor mu?
Toplam 2 mesaj

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