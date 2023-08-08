Yer değişikliği

Diyanete destek personeli olarak atandım (3+1) babam vefat etti ailenin tek çocuğuyum anneme bakmakla yükümlüyüm bu sebepten kadroya geçmeden tayin hakkım olur mu ? Bilgisiolan var mı

Diyanete destek personeli olarak atandım (3+1) babam vefat etti ailenin tek çocuğuyum anneme bakmakla yükümlüyüm bu sebepten kadroya geçmeden tayin hakkım olur mu ? Bilgisiolan var mı