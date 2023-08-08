Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 00:08
Yer değişikliği
Diyanete destek personeli olarak atandım (3+1) babam vefat etti ailenin tek çocuğuyum anneme bakmakla yükümlüyüm bu sebepten kadroya geçmeden tayin hakkım olur mu ? Bilgisiolan var mı

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Mehmet Şimşek: maaşlar artmasaydı enflasyonu düşürürdükOcak Zammı %30+2.5 gelecekSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur hakkını istiyor.Maaşlar eridi.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL yada %20+12.000TL zam yapıOcak'ta olması gereken zam %0 oransal 18k seyyanen'dirYine Yolda BırakılacağızMemursen ile Kamusen Toplu Sözleşme Öncesi neden eylem yapmıyor?Vakıfbank maaş hesabıma kısmi bloke!!

Sözlük

yürüyen ego 1 edip akbayram 1 istanbul 2 doktor istifaları ve yurtdışına gitmeler 3 antik heykellerin aslında orjinalleri renkliymiş 1 prizin yanında yer kiralamak 1 Atrofik Gastrit 16 Goygoy 2 güne bir söz bırak 2 şu an çalan şarkı 1

Son Haberler

Yaş haddi nedeniyle TSK memur kadrolarına atanan uzman çavuşlarla ilgili önemli karar8 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıKaskoda %30'A Varan Ek İndirim Fırsatı!Faizsiz masrafsız 15.000 TL fırsatıOrdu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.