Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 00:12
Yer değişikliği
Diyanete destek personeli olarak atandım (3+1) babam vefat etti ailenin tek çocuğuyum anneme bakmakla yükümlüyüm bu sebepten kadroya geçmeden tayin hakkım olur mu ? Bilgisiolan var mı

yldzhmt
Şef
08 Ağustos 2023 00:43

Allah rahmet eylesin.

Biraz zor gibi. Diyanet formunda benzer durumda olanlar belki vardir.

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