Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


08 Ağustos 2023 00:13
Yer değişikliği
Diyanete destek personeli olarak atandım (3+1) babam vefat etti ailenin tek çocuğuyum anneme bakmakla yükümlüyüm bu sebepten kadroya geçmeden tayin hakkım olur mu ? Bilgisiolan var mı

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