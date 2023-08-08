Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


08 Ağustos 2023 00:18
Eş durumu hk.

Arkadaşlar ilk defa eş durumu tayini isteyeceğim sorum şu tercihlerde il içi atama gibi tüm okullar mi görünecek yoksa sadece açık olanları mi cevap verirseniz memnun olurum

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