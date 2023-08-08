Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 00:20
EŞ DURUMU HAKKINDA

Arkadaşlar ilk defa eş durumu tayini isteyeceğim sorum şu tercihlerde il içi atama gibi tüm okullar mi görünecek yoksa sadece açık olanları mi cevap verirseniz memnun olurum


dostmeclisi
Aday Memur
08 Ağustos 2023 00:28

Bildiğim kadarıyla sadece norm kadro ihtiyacı bulunan okullar açılıyor.


enginn_tur
Aday Memur
08 Ağustos 2023 00:30

Teşekkür ederim


dostmeclisi
Aday Memur
08 Ağustos 2023 00:30

Zorunlu görevle gelenlerin eşi bildiğim kadarıyla norm kadro ihtiyacı yoksa il veya ilçe emrine atanabiliyor tam emin değilim.

dostmeclisi, 54 dk. önce

Bildiğim kadarıyla sadece norm kadro ihtiyacı bulunan okullar açılıyor.

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