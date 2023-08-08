Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 00:20
Merkezi atama ile 4B sözleşmeliden kadroluya atanabilir miyim?

4B sözleşmeli olarak çalışırken merkezi atama ile kadrolu pozisyonlara atanabilir miyim?

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