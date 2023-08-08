İl dışı tayini ve yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme soru?

Merhaba herkese hayırlı akşamlar.kadrolu bir öğretmenim.şanlıurfa ilinin bir ilçesinden,memleketim olan mardin ilinin bir ilçesine il dışı tayin istedim.annemin yaşadığı ilçe kontenjan açmadığı için mardinin farklı bir ilçesine il dışı tayinim çıktı.kararnamaler gelmiş ancak ben daha ilişiğimi kesmedim.yeni görev yerime başlarsam annemin yaşadığı ilçeye gitmek için 3 sene daha beklemem gerekiyor normalde.zaten 3 artı 1 den dolayı 4 senedir şanlıurfanın bir ilçesinin uzak bir köyünde görev yapıyordum.şimdide il dışı tayinlerde yeterince kaontenjan açılmadığı için-hatta mardin ilinin yalnızca 2 ilçesi açtı diğer ilçeler hiç açmadı-mecburen mardinin farklı bir ilçesinin köyünü yazmak zorunda kaldım ve geldi.sormak istediğim sorular şunlardır bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim.bu konuda net bilgi bulamıyorum çünkü.

1-annem tek yaşıyor.babam vefat etmiş.yanında da kardeşlerim yok.ve annemin hastalıkları var.ben hastaneden başkasının güç ve yardımı olmadan hayatını devam ettiremez raporu alırsam.ilişiğimi şanlıurfadan kesip mardin de göreve başlayıp,bu rapora istinaden mardiindeki yeni okulumdan başvuru yapabilir miyim hemen.okul müdürümüz yapamazsın dedi.belli bir süre geçmesi gerekir 6 ay veya 1 sene dedi galiba.

2-yukardaki 1.madde de okul müdürümüzün dediği doğruysa bu sefer şanlıurfadan ilişiğimi kesmesem,ve bu rapora istinaden başvuru yapabilirmiyim.

3-ne yapmamı tavsiye edersiniz.şanlıurfadan ilişiğimi kesim mardindeki yeni okulumda göreve başlayıp şubat ayındaki aldığım rapora istinaden mazeret başvurunu mu bekliyeyim.-şubatta il içi mazeret açılıp açılmadığını da bilmiyorum-yoksa il dışı atamamı iptal edip şanlıurfadaki okulda kalıp şubatta açılacak il dışı mazeret tayinine elimdeki raporla mı başvurayım.

yardımcı olursanız sevinirim.bu arada yaz tatili mazeret tayin başvuru süreleri 7-14 ağustos tarihleri arasında olacak