Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 00:54
İLK DEFA YÖNETİCİ ATAMA BAŞVURUSU

Arkadaşlar,ilk defa yönetici atama başvurumu yaparken en alttaki bölümde Okul Geliştirme Deneyimi kapsamında, açıklamalar kısmında belirtilen eğitim kurumlarında geçen yıl sayısı soruluyor.Boş bırakıyorum uyarı çıkıyor.Oysa ben söz edilen kurumlarda çalışmadım.sonunda dyk belgesi elimde olmasa da dyk maddesine dayanarak 1 yıl yazdım .Yanlış mı yaptım acaba?

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