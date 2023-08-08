Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 01:45
Meb Sınıfçıları Sallamıyor !

İlkokul öğretmeni unutulmaz gerçekten.Meb de bizi unutmuyor.Okulda her masada olan sınıfçi.Okul idaresi her işi sınıfçıya yaptırır.Maaş karşılığı ezilir.Ne tür ders varsa girer.Dahiler bile yanımızda yetersiz kalır.Bi de çınar ağacı gibi olduğu yerde kalması gerekir.Arkadaşım anladık da bari bi yer aç il dışında bu adamlar bı nefes alsın.Vallahi her atama döneminde köy görmekten sıkıldım.İl merkezlerini atama dönemlerinde bı açın.Nakillerde adaletsizliğin önüne geçin.Vallqhi patladık yani. !

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