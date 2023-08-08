Seyyanen zam isteyenler içeri gel

Sen anlamak istemiyorsun sanırım.Herkese 20000 TL seyyanen verilse aradaki fark aynı kalır kapanmaz.Benim derdim fark kapansın olayı değil.Diyorum ki bu saatten sonra yüzdelik zamlar devlete de millete de zarar verir.Şoyle düşün yüzde 50 civarı zamlarda artık insanlara en düşük memur maaşına yani bana bile 11 bin TL civarı maaş artışı yapması gerekecek.Ust rütbe memura ne kadar tekabül eder sen düşün ve emeklilere de yüzde 50 civarı verecegi için adamlar 3 bin 4 bin artış alacak kiralar uçup gidecek pazar uçup gidecek madem ki bu ülkede birşeyler düzelsin istiyoruz tepeden tırnağa herkes üzerine düşeni yapacak devlet yöneticileride alt kademe memurda bundan nasibini alacak yoksa böyle hep istemeye hep ver demekle devlete faydamız olmayacak çocuklarınızı düşünün bedelini biz mi ödeyelim yoksa çocuklarımız mi ödesin buyuduklerinde.