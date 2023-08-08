Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 05:56
Seyyanen zam isteyenler içeri gel

Sen seyyanen zam isteyen arkadaş! Millet yükselmek için bir tarafını yırtarken, millet üst üniversite bitirmek için bir yerini yırtarken, millet daha iyi bir kurumda çalışmak için kpss de bir yerini yırtarken senin girdiğin ünvanda kalman, yükselememen, iyi bir kuruma atanamaman bizim sorunumuz değil. Hiç boşuna debelenme aradaki maaş farkı kapanmayacak. Sen hakettiğini alırken onlarda hakettiğini alacak. Oransal zam adalettir.


Produss
Daire Başkanı
08 Ağustos 2023 05:56

Sözüm 3-5 kendini bilmez var onadır...


sarızeybek34
Aday Memur
08 Ağustos 2023 06:37

Sen anlamak istemiyorsun sanırım.Herkese 20000 TL seyyanen verilse aradaki fark aynı kalır kapanmaz.Benim derdim fark kapansın olayı değil.Diyorum ki bu saatten sonra yüzdelik zamlar devlete de millete de zarar verir.Şoyle düşün yüzde 50 civarı zamlarda artık insanlara en düşük memur maaşına yani bana bile 11 bin TL civarı maaş artışı yapması gerekecek.Ust rütbe memura ne kadar tekabül eder sen düşün ve emeklilere de yüzde 50 civarı verecegi için adamlar 3 bin 4 bin artış alacak kiralar uçup gidecek pazar uçup gidecek madem ki bu ülkede birşeyler düzelsin istiyoruz tepeden tırnağa herkes üzerine düşeni yapacak devlet yöneticileride alt kademe memurda bundan nasibini alacak yoksa böyle hep istemeye hep ver demekle devlete faydamız olmayacak çocuklarınızı düşünün bedelini biz mi ödeyelim yoksa çocuklarımız mi ödesin buyuduklerinde.

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