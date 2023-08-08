Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 07:46
Yol harcırahı

Eski yerimden yeni tayin olduğum il merkezine göre harcırah aldım.İlceye geldiğimde muhtemete söyledim durumu...Bana burası merkeze 30 km alacağın 250 300 lira müsait bir zaman bakarız tarzında konuştu.Niyetini anladım ama 30 km bile olsa söylediği miktar çok az ve sanki yapmamak için söylemiş gibi geldi.Yorumlariniz


Alemdarali
Daire Başkanı
08 Ağustos 2023 07:55
Harcırah hesaplama yaz memurlar.net ten il merkezi ile gittiğin ilçeyi seç ne kadar çıktığına bak 44 km olan yer için 4000 TL çıkıyor hemde tek isen

Karam1453
Aday Memur
08 Ağustos 2023 07:59

Aynen öyle...4 bin küsur çıkmıştı ordan yaptığımda.Onu da geçtim 1 lira 2 lira bile çıksa ne fark eder hak sonuçta

Alemdarali, 1 saat önce
Harcırah hesaplama yaz memurlar.net ten il merkezi ile gittiğin ilçeyi seç ne kadar çıktığına bak 44 km olan yer için 4000 TL çıkıyor hemde tek isen
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıPolisin Mesaisi 8 Saat olmalı 12 saat mesai kalkmalıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.LGS sınav ücretiMazeret DilekcesiTezsiz yüksek lisans yan verir mi?Polisin ev kirası 26 Nisan açığa alınanlarSuriye görev Polislik-ogretmenlik

Sözlük

bamya 3 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 6 abd'nin dünyanın en vahşi ve acımasız ülkesi olması bakınız 2 at 1 ağla açılırsın 1 Kriyojenik Beden Dondurma 1 yıldız tilbe 1 hukukcu0 1 Sessiz istila 1 edip akbayram 1 istanbul 2

Son Haberler

Piyasada 'stagflasyon' endişesi giderek artıyorSadece aday değil insanlık da ölmüşFahiş site aidatına neşter vuruluyor: Şaibe ortadan kalkacakBuğday tozu patladıOtoda ikinci el yüzsüzlüğü: İlanda başka telefonda başka

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.