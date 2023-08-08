Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 08:24
İl içi ve il dışı atamalar birlikte yapılmalı !

MEB'den şimdilik ikinci bir atama bekliyoruz.Bundan sonra her yıl il içi ve il dışı atamalar birlikte yapılırsa daha sağlıklı bir karar alınmış olunur.Öğretmenlerin yaptığı işe ve bakanlığa bağlılığı artar.Daha önce yapıldı gayet başarılı bir atama oldu.Özür grubu atamalarda açılan yerler(kontenjan önemli değil) normal atamalara denk olmalı.Her atamada tayin isteme saçmalığı kalkmalı.Bir yere ataması gerçekleşenler en az 8 yıl kalmalı.Bu şekilde atamalar bakanlığı ciddi bir kurum haline getirir.Bunun dışında meb hep birilerinin tekeli haline gelir.Zaten öyle de ! İşi gücü bırakıp MEB'in işini yapıyoruz:)


Pelinin
Daire Başkanı
08 Ağustos 2023 08:26

Yoo ben istemiyorum birlikte yapılmasını , böyle iyi


karizmatik23
Aday Memur
08 Ağustos 2023 08:30

Herkese göre adalet:)

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