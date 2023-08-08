Statü Geçişi Hk.

Herkese iyi çalışmalar. Uzman çavuşlıktan astsubaylığa geçiş yaptım ve kurstayım Çok fazla bilgi kirliliği var. Bir davam var nafakanın kaldırılması diye Uyap davanın içeriği bakılmaksızın güvenlik soruşturması olumsuz gelir. Mahkeme ile geri gelirsin diyorlar bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi böyle bir durum var mı?

Herkese iyi çalışmalar. Uzman çavuşlıktan astsubaylığa geçiş yaptım ve kurstayım Çok fazla bilgi kirliliği var. Bir davam var nafakanın kaldırılması diye Uyap davanın içeriği bakılmaksızın güvenlik soruşturması olumsuz gelir. Mahkeme ile geri gelirsin diyorlar bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi böyle bir durum var mı?