Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Ağustos 2023 08:46
Statü Geçişi Hk.
Herkese iyi çalışmalar. Uzman çavuşlıktan astsubaylığa geçiş yaptım ve kurstayım Çok fazla bilgi kirliliği var. Bir davam var nafakanın kaldırılması diye Uyap davanın içeriği bakılmaksızın güvenlik soruşturması olumsuz gelir. Mahkeme ile geri gelirsin diyorlar bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi böyle bir durum var mı?

Ferdi059
08 Ağustos 2023 08:49
Ayrıca ilk davayı kazandım itiraz ettiler istinafa gittiler. İstinafıda kazandım yine itiraz ettiler şuan yargıtaya gittiler ve ne kadar süreceğini bilmiyorum
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