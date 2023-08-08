Yeni başlayan sağlık personellerine tavsiyeler.

Kimseyle yüz göz olma. Kendi işin dışında hiçbir işe Allah rızası için bile elini sürme. Çünkü kimseye iyilik yaramıyor kardeşim. Meslek hayatında başarılar

Kimseyle yüz göz olma. Kendi işin dışında hiçbir işe Allah rızası için bile elini sürme. Çünkü kimseye iyilik yaramıyor kardeşim. Meslek hayatında başarılar