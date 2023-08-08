Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Ağustos 2023 08:57
Yeni başlayan sağlık personellerine tavsiyeler.

yıllarını vermiş abiler ablalar ne dersiniz. Nasıl olmalı ne yapmalı. Özellikle idare ve insan ilişkileri.


Dansık
Aday Memur
08 Ağustos 2023 09:54
Kimseyle yüz göz olma. Kendi işin dışında hiçbir işe Allah rızası için bile elini sürme. Çünkü kimseye iyilik yaramıyor kardeşim. Meslek hayatında başarılar
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