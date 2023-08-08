Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 09:30
Vazife malüllüğü için dava açanlar ?

arkadaşlar iş mahkemesine vazife malüllüğü için dava açan arkadaşlarımız var ise bilgi paylaşımı için yazarlarsa sevinirim

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