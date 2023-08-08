Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 09:30
Başvuru yapmanız mümkün değildir??

Dün başvurumu yapıp kaydettim sonrasında da birkaç kez kontrol ettim başvurum kaydedilmişti. Bugün böyle bir uyarı veriyor sistem sizde de öyle mi ?


tr.bargu
Aday Memur
08 Ağustos 2023 09:46
Kps kimlik doğrulama bağlanırken sorun oldu gibi birşeyler yazıyor sizde de öyle mi

Mentore
Aday Memur
08 Ağustos 2023 10:07

Evet. Maalesef bir ülke gerçeği. Her zamanki gibi sistemde problem var.


Mutlu.umutlu
Aday Memur
08 Ağustos 2023 10:11

Genel bir sorun geçen yıllarda da olmuş


teachertobe
Memur
08 Ağustos 2023 10:13

Düzelince tekrar mı başvuracağız yoksa başvurularımız kaydedildi mi acaba


Mentore
Aday Memur
08 Ağustos 2023 10:19

Başvuru kaydediliyor hocam.

teachertobe, 42 dk. önce

Düzelince tekrar mı başvuracağız yoksa başvurularımız kaydedildi mi acaba

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