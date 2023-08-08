Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 09:54
Görevden ayrılma işlemleri
Merhaba. Görevden ayrılma işlemleri için okula mı gitmem gerekiyor, ilçe milli eğitim müdürlüğüne mi?

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